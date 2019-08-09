Экологическое состояние более 100 водных объектов проверят в Подмосковье

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подготовка к масштабному обследованию состояния водных объектов началась в Подмосковье. Необходимо будет проверить 104 реки общей протяженностью почти 1,9 тыс. км, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"В ведомстве началась подготовка к масштабному обследованию малых рек Подмосковья. Всего необходимо проанализировать 104 реки общей протяженностью почти 1,9 тыс. км, на каждый километр реки предусмотрено 10 точек наблюдений и забора проб", - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит исследовать и, в дальнейшем, устранить негативные факторы зарастания рек, эрозивные разрушения берегов, замусоривание русел, сбросы сточных вод и толщину иловых отложений.

"На территории региона насчитывается около 900 малых рек. Ряд подмосковных водоемов деградирует, в том числе, из-за хозяйственной деятельности человека. Постоянно расследуются факты сброса в реки сточных вод, незаконного строительства объектов в береговых зонах. Водоохранные зоны большинства рек не определены и не поставлены на кадастровый учет, что препятствует надзорной деятельности", - цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина.

На первом этапе масштабного обследования планируется провести обследование 54 рек протяженностью 730 км и выработать предложения по оздоровлению рек. По завершении всего мероприятия будет издан "Атлас малых рек Московской области".