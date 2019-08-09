Lego выпустит новый конструктор к 25-летию "Друзей"

Компания Lego выпустит новый конструктор к 25-летию сериала "Друзья". Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V— LEGO (@LEGO_Group) 8 августа 2019 г.
В набор Lego Ideas:Central Perk войдут фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера.
Как отмечается, конструктор позволит построить кофейню, где проводили время герои сериала.
Набор появится в продаже 1 сентября. Его цена составит около $60.