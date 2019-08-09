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Lego выпустит новый конструктор к 25-летию "Друзей"

Набор появится в продаже 1 сентября

Компания Lego выпустит новый конструктор к 25-летию сериала "Друзья". Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

В набор Lego Ideas:Central Perk войдут фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера.

Как отмечается, конструктор позволит построить кофейню, где проводили время герои сериала.

Набор появится в продаже 1 сентября. Его цена составит около $60. 

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