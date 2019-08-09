Lego выпустит новый конструктор к 25-летию "Друзей"

Сергей Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником

Министр обороны отметил, что среди построенных ими объектов Нахимовские училища во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, новое училище в Санкт-Петербурге и другие важные объекты

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