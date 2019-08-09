Минздрав Ставрополья проверит факты смерти новорожденных в одном из роддомов края

СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ставропольского края проверит случаи смерти новорожденных в Минераловодском межрайонном роддоме. Для изучения каждого случая запрошена документация о пациентах, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава края.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о серии смертей новорожденных в роддоме. За последний год в учреждении умерли три младенца, родители которых заявили о нарушениях, допущенных при сопровождении беременности и родовспоможении.

"Проводится проверка качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. Вся имеющаяся медицинская документация предоставляется уполномоченным ведомствам. Детальный анализ организации оказания медицинской помощи проводит краевая комиссия по разбору случаев детской смерти, работающая при министерстве здравоохранения", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

На заседании в августе профессоры Ставропольского медицинского университета, главные внештатные специалисты края и округа изучат документацию по каждому случаю, начиная от ведения беременности до самих родов.

В Минздраве края отмечают, что в регионе работает трехуровневая система оказания медпомощи роженицам. Минераловодский межрайонный роддом принимает рожениц средней степени риска, оказывает помощь недоношенным детям. За прошедшие три года в учреждении родились 6170 детей, показатели смертности новорожденных и мертворождаемости в роддоме ниже краевых и российских.