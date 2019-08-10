Соревнования автомобилей на новых источниках энергии пройдут в ноябре на острове Хайнань

САНЬЯ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Чемпионат автомобилей на новых источниках энергии и электромобилей (ChinaCleanEnergy Vehicle Championship, CEVC) состоится в ноябре в городе-курорте Санья на юге китайской островной провинции Хайнань. Об этом сообщило издание " Хайкоу жибао ".

Участие в чемпионате уже подтвердили американская компания Tesla, ряд китайских автомобилестроительных компаний, среди которых Geely, BAW, BAICGroup, Changan, FAW, Chery и другие производители. Они представят на чемпионате в общей сложности более 20 моделей "зеленых" авто.

По словам представителей оргкомитета, проведение чемпионата в Санья "полностью соответствует стратегии развития города" - в последние годы власти Хайнаня предпринимают активные меры по защите окружающей среды, продвигают использование экологически чистых автомобилей и постепенный отказ от транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе.

В программу чемпионата будут входить вождение на длинные дистанции, гонка по круговой трассе и другие состязания. Как отмечает "Хайкоу жибао", они не только позволят оценить внешнюю привлекательность "зеленых" авто, но и проверить их в работе. При этом проведение чемпионата будет содействовать дальнейшей популяризации экологически чистого транспорта среди жителей провинции.

В 2030 год без бензина

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с обычными бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и автогибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

С 1 августа 2018 года власти уже ввели специальную квоту для получения номеров государственного образца для обычных видов автомобилей. Между тем, по данным на конец прошлого года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции действуют более 4,6 тыс. зарядных станций.

Согласно плану властей, с 2019 года все компании бизнес-сообщества и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2030 году на острове планируют установить около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто.