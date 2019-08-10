Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон благодарен всем, кто высказал обеспокоенность его состоянием здоровья. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его дочь Аннушка. Она находится в настоящее время в Швейцарии в больнице с отцом. "Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили, и которые позволяют ему продвигаться вперед", - рассказала Аннушка. Она отметила, что теперь главное для ее отца: "это оправиться от болезни и встать на ноги". "Ваша поддержка помогает ему в этом", - заверила дочь актера. "Можно упасть, но главное - это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги", - подчеркнула Аннушка. Она заверила, что Делон "уже думает о своих новых артистических проектах".

Дочь актера сообщила, что у Делона "был инсульт, который, к тому же, сопровождался острой субдуральной гематомой", то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Такой процесс, как считается в медицине, может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями. "Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель", - заявила в этой связи его дочь. По ее словам, Делону также "повезло и в том, что он находится в хорошем окружении и имеет возможность преодолевать возникшие трудности", - сказала Аннушка. В минувший четверг сын актера Антони сообщил, что произошедший у Делона инсульт сопровождался "небольшим внутримозговым кровоизлиянием". Что произошло Инсульт, как ранее сообщил сын актера Антони Делон, произошел у его 83-летнего отца еще несколько недель назад. Он был прооперирован в одной из крупнейших парижских больниц - Питье-Сальпетриер. Там он "в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии". По его словам, врачи заверяют, что у Делона "все жизненные функции находятся на прекрасном уровне, а его состояние стабилизировано".