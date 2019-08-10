Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон благодарен всем, кто высказал обеспокоенность его состоянием здоровья. Об этом сообщила на своей странице в Instagram его дочь Аннушка. Она находится в настоящее время в Швейцарии в больнице с отцом.
"Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили, и которые позволяют ему продвигаться вперед", - рассказала Аннушка. Она отметила, что теперь главное для ее отца: "это оправиться от болезни и встать на ноги". "Ваша поддержка помогает ему в этом", - заверила дочь актера. "Можно упасть, но главное - это подняться. Мой отец будет выздоравливать в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги", - подчеркнула Аннушка. Она заверила, что Делон "уже думает о своих новых артистических проектах".
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Simplement pour préciser. En effet, mon père a bien fait un accident vasculaire cérébral, mais suivi d’un hématome sous dural aigu. Il a eu beaucoup de chance car tout s’est bien passé. Rien d’étonnant, c’est un battant. Il continue d’avoir la chance d’être bien entouré, et de se remettre de ses difficultés. Il tient à remercier son public, ainsi que ses amis de leur soutient et de leurs nombreux messages d’amour. C’est votre force qui le fait avancer. La chute n’est pas ce qui importe. Ce qui importe c’est de se relever, à son rythme, mais de se relever... il pense déjà à ses futurs projets. Quant à cette presse qui roule, soyez cool, faites preuve d’humanité, de pudeur. Ne spéculez pas sur ce qui relève de la sphère privée. J’ose espérer que vous valez mieux que ça. ♥️ #love #family #always
Дочь актера сообщила, что у Делона "был инсульт, который, к тому же, сопровождался острой субдуральной гематомой", то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Такой процесс, как считается в медицине, может приводить к нарушениям сознания и психики, головной боли, рвоте, неврологическим нарушениями. "Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель", - заявила в этой связи его дочь. По ее словам, Делону также "повезло и в том, что он находится в хорошем окружении и имеет возможность преодолевать возникшие трудности", - сказала Аннушка.
В минувший четверг сын актера Антони сообщил, что произошедший у Делона инсульт сопровождался "небольшим внутримозговым кровоизлиянием".
Что произошло
Инсульт, как ранее сообщил сын актера Антони Делон, произошел у его 83-летнего отца еще несколько недель назад. Он был прооперирован в одной из крупнейших парижских больниц - Питье-Сальпетриер. Там он "в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии". По его словам, врачи заверяют, что у Делона "все жизненные функции находятся на прекрасном уровне, а его состояние стабилизировано".
Сведения об ухудшении здоровья актера появились еще в начале лета. Еще 14 июня журнал Closer, пишущий о жизни звезд, сообщил, что Делон доставлен в Американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за повторяющихся приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревали сердечную аритмию.
Однако вскоре после этого Closer сообщил, что у актера произошел инсульт. Долгое время эта информация оставалась неподтвержденной - вплоть до нынешних заявлений его сына и дочери.
9 августа аналогичный по профилю Closer журнал Voici сообщил, что Делон находится в госпиталях уже два месяца. Со своей стороны представитель Closer, журналистка Маэль Брюн вечером 9 августа в эфире телеканала BFM рассказала, что этим летом у Делона произошли несколько инсультов. "Состояние здоровья Делона не может не вызвать беспокойства, - сказала она. - 14 июня у него был первый инсульт, последовавший в Американском госпитале Парижа вслед за сильными головными болями. В течение трех дней после этого его состояние здоровья оставалось очень плохим, все трое его детей по очереди дежурили у него".
По сведениям представительницы Closer, "после этого у Делона последовало некоторое улучшение, однако в ночь на 11 июля у него случились сразу два инсульта с одним кровоизлиянием. Он был сначала на три недели помещен в палату интенсивной терапии, а затем по его настоянию и по настоянию его дочери Аннушки перевезен в Швейцарию, что произошло в последние дни июля или же 1 августа".
Телеканал BFM напомнил при этом, что и у Делона, и у его дочери - швейцарское гражданство. Также в комментарии было обращено внимание на то, что, если раньше Делон утверждал, что в случае смерти хотел бы, чтобы его похоронили "рядом с могилами его собак" в именье актера Douchy, находящемся в департаменте Луаре. "Однако Делон в дальнейшем дал понять, что намерен продать свое именье и перебраться на постоянное проживание в Швейцарию", - отмечалось в комментарии.
Также журналисты BFM обратили внимание на то, что Делон неоднократно выступал за эвтаназию, подчеркивая, что больные люди должны иметь право уйти из жизни без мучений, спокойно, окруженные любящими их друзьями и близкими. В этой связи он даже неоднократно выступал в поддержку швейцарской ассоциации Exit, выступающей за расширение практики эвтаназии. В Швейцарии медицинское содействие добровольному уходу больного из жизни разрешено и осуществляется с декабря 2005 года в Университетском госпитале Лозанны.