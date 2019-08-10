Дожди в Москве прекратятся к вечеру субботы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Умеренный дождь ожидается в Москве в субботу днем, к вечеру он прекратится. Максимальная температура достигнет 18 градусов тепла, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Сегодня в прогнозе облачно с прояснениями, дождь умеренной интенсивности. Вечером дождь будет прекращаться. Атмосферное давление продолжит расти", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, днем температура в Москве будет в пределах 16-18 градусов, по области - 14-19 градусов. "Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду", - добавила представитель Гидрометцентра.

Макарова также добавила, что атмосферное давление в столице также нормализуется в вечернее время.

Утром 9 августа атмосферное давление понизилось до 732,2 мм и обновило рекорд 9 августа 1941 года, когда оно составило 736,1 мм.

"Давление плавно растет сейчас. Сегодня оно достигнет отметки 743 мм, ночью - 747 мм. Вечером-ночью будет нормальное", - сказала собеседница агентства.

Норма атмосферного давления для Москвы составляет 748 мм.