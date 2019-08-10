Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Теплая погода с локальными кратковременными дождями ожидает жителей и гостей Москвы на следующей неделе - с 12 по 18 августа. Температура воздуха 13 августа может достичь 25 градусов тепла, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Мы будем находиться в полосе повышенного атмосферного давления, поэтому погода наладится. У нас хорошее воскресенье [11 августа], в понедельник [12 августа] будет немножко теплее - 11-13 ночью в Москве, по [Московской] области - 8-13 градусов. В понедельник днем 20-22 градуса и 18-23 в Подмосковье. Местами может пройти небольшой дождь. Но главная характеристика погоды на следующей неделе, что будет солнце в дневные часы", - сказала Макарова.

Она добавила, что 13 августа тоже не обойдется без локальных кратковременных дождей. "Днем будет 20-25 градусов. Давление начнет плавно падать, начнется влияние очередного циклона с северо-запада, поэтому будет дождик. Такая теплая погода должна быть в течение недели", - добавила собеседница агентства.