Путин и Медведев поздравили Олега Стриженова с юбилеем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем.

"Ваши актерские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства. Они и сегодня являются эталоном высочайшего профессионализма и неустанного творческого поиска", - говорится в телеграмме российского лидера, которая опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, Стриженов по праву принадлежит к плеяде выдающихся мастеров, вписавших яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа. Президент также пожелал актеру крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Глава правительства Дмитрий Медведев в свою очередь отметил умение Стриженова воплощать образы людей разных стран и эпох.

"Среди сыгранных вами персонажей - люди разных стран и эпох, взглядов и темпераментов. Вы смогли проникнуть в самую суть их противоречивых характеров, создать глубокие и сложные образы, буквально прожить эти судьбы", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте кабмина

Медведев добавил, что зрители разных поколений искренне любят Стриженова, а фильмы с его участием смотрят и пересматривают.

Стриженов окончил в 1953 году Театральное училище им. Б. В. Щукина, и уже первая роль в фильме "Овод" принесла ему популярность.

Олег Стриженов стал одним из самых востребованных актеров советского кино. Славу ему также принесли картины "Сорок первый", "Хождение за три моря", "Капитанская дочка", "Неподсуден", "Звезда пленительного счастья".

Всего на счету актера более 30 ролей, также он много играл в театре. Последней большой работой в кино стали съемки в фильме "Вместо меня" (2000).