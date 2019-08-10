Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил в субботу байкерский клуб "Ночные волки" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму. Президент прибыл на площадку в сопровождении лидера клуба Александра "Хирурга" Залдостанова на мотоцикле "Урал". Он поднялся на сцену, с которой обратился к мотоциклистам.

"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад, - сказал президент. - Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго".

Он отметил, что байкеры выбрали для проведения байк-шоу хорошее место. "Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине, - добавил российский лидер. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей". Путин добавил, что ему очень приятно, что "такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России".

В свою очередь Залдостанов заметил, что, по историческим меркам, 10 лет - это маленький срок. От имени "Ночных волков" он поблагодарил Путина за оказываемую поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте ввиду, что все мы - это ваше воинство", - заявил он.

Байкеры подарили президенту фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же, в Крыму. По словам Залдостанова, свое видео они посвятили главе российского государства. Лидер "Ночных волков" напомнил президенту его слова о том, что байкеры обосновались "в чистом поле". "Сейчас смотрите - чистое поле превращается в такой Disneyland, - сказал Хирург. - У меня есть друг - словак, Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил "Disneyland против русофобии". Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России".

Вручая компакт-диск с фильмом, Хирург также презентовал Путину байкерский головной убор - вязаную шапочку. Путин тепло поблагодарил байкеров за прием и подарки. На прощание он пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и обменялся дружеским объятием с их лидером.