Стрит-арт с изображением очереди появился на стене у генконсульства Финляндии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Небольшой стрит-арт, изображающий стоящих в очереди людей, появился в нижней части стены в переулке Радищева у здания генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Изображение нанесено на стене справа от ворот, ведущих к визовому отделу генерального консульства. На нем в фотографической манере запечатлены около двух десятков человек, которые стоят в ожидании.

Тема оформления финских виз и возросших очередей в финском визовом центре в Санкт-Петербурге появилась в фокусе внимания городской общественности на фоне сообщений об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября. В минувший четверг генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге провело информационную встречу, посвященную разъяснению о нововведениях. В ходе встречи директор департамента консульских услуг Министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение спокойствием и порядочностью россиян, которые в последние дни стоят в больших очередях в визовый центр Финляндии в городе, отметив, что на прошедшей неделе число обратившихся туда заявителей увеличилось вдвое по сравнению с предшествующей.

Ранее пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого Финляндия при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу, но с сентября страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена. В генконсульстве разъяснили, что в дальнейшем заявителям необходимо будет приложить к заявлению для получения визы описание планируемого путешествия и подтверждение наличия финансовых средств.

С января по июнь 2019 года генеральное консульство в Петербурге приняло около 330 тыс. заявлений на визу, что, по данным представительства, на 15% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В общей сложности в 2018 году генконсульство выдало 540 тыс. виз.