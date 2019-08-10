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Умерла руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева

Она работала в издании с 1993 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева, которая работала в издании с 1993 года, умерла 9 августа после продолжительной болезни. Об этом в субботу говорится в сообщении, размещенном на сайте издания.

"Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева", - говорится в публикации.

"Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно. Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем. Никто в "Коммерсанте" не сможет сказать, сколько лет она проработала. 20? Больше. 25? Больше", - приводятся также слова руководителя группы иностранной информации Николая Зубова.

Он также отметил, что сотрудники издания до последнего верили, что Афанасьева сможет вернуться на свое место в зале редколлегий, а оттуда - на свое место на выпуске.

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