Росприродназдор проверит завод в Калужской области по просьбе участницы "Машука"

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты Росприродназдора проведут проверку на территории нефтеперерабатывающего "Первого завода" в Полотняном Заводе Калужской области. Об экологическом вреде предприятия сообщила в субботу участница Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Мы обязательно проверим его, Росприроднадзор, я вам обещаю, туда выедет и проверит", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с участниками форума.

По словам обратившейся к министру участницы форума, жители поселка городского типа Полотняный Завод, где располагается предприятие, вынуждены уезжать в другие города. "В Калужской области открыт завод, который называется "Первый завод", он загрязняет территорию до такой степени, что в Полотняном Заводе граждане уезжают в близлежащие территории, все обращения граждан и жалобы игнорируются, указывают, что нормы не нарушаются", - сообщила она.

"Любой завод, где бы он ни был, перед тем, как его строить, должны проходить общественные слушания и обязательно экологические экспертизы", - отметил Кобылкин.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.