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Детский омбудсмен проверяет данные о семи задержанных несовершеннолетних в центре Москвы

Ранее стало известно о задержании 136 человек за участие в несанкционированной акции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Информация о задержании семерых несовершеннолетних в ходе несанкционированного шествия в центре Москвы поступила к столичному омбудсмену. Об этом сообщил в субботу ТАСС Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"По предварительным данным, задержаны семеро несовершеннолетних. Проверяем информацию", - сказал Бунимович.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, которую устроили оппозиционеры после согласованного митинга-концерта в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму.

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