В Минздраве связали каждый третий случай ишемии сердца с низкой физической активностью

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности, в связи с чем россиянам не следует забывать о ежедневных умеренных или интенсивных нагрузках. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, поздравив жителей страны с отмечаемым в этот день Днем физкультурника.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", - подчеркнул замминистра. По его словам, регулярная физическая активность "позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний, депрессии, а также улучшить общее самочувствие".

Как отметил Салагай, для каждого возраста Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендованы свои нормы физической активности. Так, для детей и молодых людей до 17 лет включительно рекомендуется как минимум 60 минут умеренных или интенсивных нагрузок ежедневно, что может включать в себя прогулки пешком, езду на велосипеде, некоторые виды работ, игры, спорт.

Для людей в возрасте от 18 до 64 лет рекомендуется как минимум 150 минут умеренной аэробной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. При этом для людей старше 65 лет физическая нагрузка должна быть более умеренной, пояснил замминистра. По его словам, для тех пожилых людей, у которых существуют проблемы с подвижностью, необходимо стараться не менее трех дней в неделю уделять упражнениям, улучшающим равновесие и предупреждающим падения.

При этом, по словам Салагая, необходимо помнить о том, что физическая активность "должна быть рациональной и ни в коем случае не травматичной" для человека. В связи с этим в случае сомнений или наличия хронических заболеваний Минздрав РФ рекомендует проконсультироваться с врачом или специалистом центра здоровья.

О нацпроектах

Основной целью мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" является увеличение продолжительности жизни россиян. Для этого нацпроектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Согласно расчетам ВОЗ, 41% смертей носит предотвратимый характер. В связи с этим в рамках "Здравоохранения" выстраивается новая архитектура сопровождения здоровья человека. Данный нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. человек) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.