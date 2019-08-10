Венедиктов сообщил о госпитализации задержанного на несогласованной акции 27 июля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гражданин, задержанный во время несогласованной акции в центре Москвы 27 июля и страдающий диабетом в тяжелой форме, госпитализирован. Об этом сообщил в личном Telegram-канале член Общественной палаты столицы, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Дмитрий Васильев, тяжелый диабетик, задержанный по делу 27 июля, сейчас в больнице под наблюдением врачей, сообщили мне в департаменте здравоохранения Москвы", - написал Венедиктов.

Он уточнил ТАСС, что Васильев доставлен в столичную больницу №20.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более тысячи человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем накануне сегодняшнего митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.