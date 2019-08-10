Рев моторов, музыка и огонь. Байк-шоу "Тень Вавилона" проходит под Севастополем

ГОРА ГОСФОРТА /Севастополь/, 11 августа. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Байкеры мотоклуба "Ночные волки" в десятый раз собрали под горой Госфорта у одноименного озера мотоциклистов со всей России и из нескольких стран Европы, чтобы представить кульминацию своего главного крымского фестиваля - байк-шоу "Тень Вавилона", передает корреспондент ТАСС.

"Ночные Волки" называют ежегодное шоу главным событием мотосезона в России. На крымских магистралях от Керчи до Севастополя в дни фестиваля можно увидеть мотоциклы с номерами даже сибирских и дальневосточных регионов страны. Утром в субботу в Крым прибыла и сборная колонна из Польши, Хорватии, Сербии, Черногории и еще нескольких стран, которая двигалась в Крым через Донбасс.

В пробке на выезде из Симферополя, где строится восьмой участок трассы "Таврида", сотни одиночных байкеров между легковушками и грузовиками. Пикники мотоциклисты устраивают у придорожных кафе среди живописных изгибов трассы Ялта - Севастополь, где виноградники соседствуют со скалами крымских гор. "Чем дальше дорога, тем больше удовольствия получит мотоциклист. Чем больше сложностей, тем приятнее "приз" в конце в виде такого замечательного байк-шоу", - рассказал ТАСС байкер из Курска Николай Аксенов, который представляет клуб "Орден свободных туристов "Мустанг".

Летающие мотоциклы и "Власть огня"

На сцене, которая представляет собой переоборудованный заводской цех, украшенный сваренными из металла фигурами и артиллеристским орудием времен Великой Отечественной войны, весь день трудились техники. Около 18:00 настройка музыкального оборудования завершилась.

Мимо палаточного лагеря, где живет большинство гостей фестиваля, проехала мотоколонна. За рулем "Урала" с триколором - президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил "Ночных волков" с десятилетием байк-шоу.

Открыла концерт питерская рок-группа "Пилот", лидер которой Илья Кнабенгоф рассказал со сцены о своей давней дружбе с "Ночными волками". "Байкеры в какой-то момент приютили нас. Это позволило нам репетировать, писать песни, записывать альбомы, мы всю жизнь будем им благодарны за гостеприимство", - сказал вокалист.

В 22:00 на сцену с песней "Власть огня" вышла группа "Кипелов", которая в этом году стала одним из хедлайнеров первого дня фестиваля. Зрителям предстали движущиеся декорации, летающие мотоциклы. Традиционно байк-шоу сопровождается рискованными трюками каскадеров. А пиротехническое шоу и спецэффекты байкеры считают главным атрибутом фестиваля.

"За дружбу, за мир"

"Я восьмой год сюда приезжаю. Каждый год концерты, плюс обстановка сама, атмосфера. Людей больше становится. Это видно, потому что, вот, приехали и место не можем найти", - рассказал ТАСС байкер из Евпатории Валентин Богданов. Он добавил, что тоже считает байк-шоу "Ночных волков" главным событием мотосезона, отметив, что когда-то на сцену под горой Госфорта выходила и группа The Rasmus.

На "Тени Вавилона" в ночь на воскресенье выступают также Владимир Кузьмин и Григорий Лепс. Во второй день хедлайнерами станут Вадим Самойлов (группа "Агата Кристи") и группа "Алиса". А вот шведская группа Secret Service не смогла выступить из-за санкций, рассказал журналистам лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).

Вопреки всяким запретам уже четвертый раз подряд на фестиваль в Севастополь приезжает Ове Шаттауэр, активист движения за мир из Германии. "Мы привезли 25 человек из Германии. Немцы здесь в Крыму за дружбу, за мир, против санкций", - сказал Шаттауэр.

"Многие из нас добирались самолетом: рейсом из Берлина в Москву, а затем в Симферополь. Несколько человек на мотоциклах, несколько на машинах", - добавил активист и отметил, что накануне впервые увидел Крымский мост и его удивил масштаб этого проекта.

Второй день байк-фестиваля

Организаторы "Тени Вавилона" сообщили, что в воскресенье утром планируют проехать мотоколонной по Севастополю. Стартовав в 11:00, байкеры проследуют от горы Гасфорта до площади Нахимова. Байкеры из Европы смогут пообщаться с жителями Крымского полуострова.

По возвращении мотоколонны с 13:00 проведут турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере. Здесь же собираются установить рекорд России в парной тяге "Севастопольская тяга".

"Ночные волки" - первый в СССР и России байкерский клуб, основанный в 1989 году в Москве. Клуб проводит байк-фестивали с выступлениями рок-групп, а также мастеров татуировки. Члены клуба принимают участие во многих мотопробегах и гонках по России и за рубежом. "Ночные волки" на общественных началах построили на месте свалки промышленных отходов на улице Мневники в Москве здание молодежного "Байк-центра" из металлолома и промышленных конструкций.