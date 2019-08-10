Призвавшему к "прогулке" после окончания согласованной акции Золотаревскому грозит арест

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Административный арест сроком до 10 суток грозит сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Борису Золотаревскому, который призывал участников согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова "пойти на прогулку" после окончания законной акции и был задержан. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Червонный.

"Я сейчас вместе с Золотаревским в ОВД Китай-Город. На него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ему грозит административный арест на срок до 10 суток. Ориентировочно Тверской суд Москвы проведет заседание по вопросу о наказании Золотаревского завтра, 11 августа", - сказал адвокат.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако после митинга некоторые его участники устроили несанкционированное шествие в центре Москвы и были задержаны.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Накануне сегодняшнего митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.