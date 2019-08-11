Крымчане отмечают позитивные изменения после вхождения полуострова в состав России

ТАСС, 11 августа. Украинский чиновник Александр Лиев, занимавший прежде должность министра курортов и туризма Автономной Республики Крым, опубликовал на своей странице в Facebook комментарии жителей полуострова, в которых они рассказали об изменениях, произошедших после воссоединения Крыма с Россией.

Среди позитивных изменений жители Крыма, в частности, указали улучшение качества дорог и криминогенной обстановки, повышение качества медицинского обслуживания, а также рост пенсий и зарплат.

"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей", - отмечено в одном из опубликованных комментариев.

Предприниматели, работающие в сфере туризма, также отмечают, что вести бизнес на полуострове стало легче.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.