Путин поздравил работников аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня его открытия

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием со дня его открытия. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы аэропорт внес неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок. Ведущие российские и зарубежные компании выбрали Шереметьево в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что коллектив Шереметьево приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации аэропорта и реализует важные для транспортной отрасли проекты.

"И конечно, отмечу вашу значимую работу по организации торжественных встреч участников и гостей Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата мира по футболу, других масштабных международных мероприятий, которые принимала наша страна", - добавил он.

Аэропорт Шереметьево был открыт 11 августа 1959 года. По данным Росавиации, пассажиропоток аэропорта по итогам 2018 года составил 45 млн 348 тыс. человек (рост на 14,4% по сравнению с 2017 годом). Объем грузоперевозок - 308 тыс. 684 тонн (рост на 5%).