"Миссис Россия 2019" прокомментировала свою победу в конкурсе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

"Я стала "Миссис Россия" 2019 - не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя! Я бы хотела начать с благодарности", - написала она в Instagram.

Победительница поблагодарила свою команду, которая помогала и поддерживала ее. "Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное", - добавила она.

О конкурсе

Конкурс в этом году был посвящен теме космоса, поэтому было решено учредить специальную номинацию "Королева космоса". В ней победила Мария Волкова (Ижевск). Обладательница титула получит право надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса "Миссис Королёв 2019". Также в течение года она будет участвовать в культурных и общественных мероприятиях города Королёв.

В этом году за звание "Миссис Россия" боролись 27 финалисток со всей России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Тольятти, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов. В состав жюри конкурса под председательством президента фонда "Планета женщин", президента конкурса "Миссис Россия" Аллы Маркиной вошли модельер Вячеслав Зайцев, "Миссис Россия 2010" и "Mrs. Globe 2011", модель, Алиса Крылова, актер театра и кино Михаил Горевой, художник, автор кукол, Светлана Пчельникова, певица Катя Лель, советский и российский артист балета Гедиминас Таранда и другие. Также было создано "королевское жюри", состоящее из победительниц конкурсов прошлых лет - оно выбрало "Королеву России".