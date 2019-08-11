"Миссис Россия 2019" прокомментировала свою победу в конкурсе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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Я стала "Миссис Россия" 2019 - не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя!!! Я бы хотела начать с благодарности! Первое это благодарность - конкурсу Миссис Россия а именно Алле Юрьевне Маркиной @allamarkina_official - за ту сказку, которую она для нас делает, за возможность нашим мамам раскрыть в себе потенциал и почувствовать себя королевами . Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к Миссис Россия, это самые профессиональные люди нашей страны, которые не только помогали мне, но и поддерживали меня, давали мне нужные советы! Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное! 1.Диадема @alexandrashmailovadiadema мои помощники, моя правая рука, без них как без рук! Всё четко, всегда качественно, всё и всех знают, не знают слова нет и невозможно! Для них нет не решаемых задач. Они стали для меня родными и очень близкими людьми! Спасибо вам терпение и поддержку! 2.Дана @danadfm мой педагог по ораторскому искусству и наставница! Благодаря ей я стала другим человеком, умеющим выразить свою мысль, красиво и лаконично! Плюс ко всему это близкий моей душе человека ❤ профессионал своего дела! Лучшая радио ведущая! 3.Алексей @goodkoal мой помощник по социальным сетям. Это волшебный человек, который мне помогал в этом новом для меня мире - публичности! Он на столько грамотный в своей профессии, что может давать комментарии на нескольких языках! 4.Твинс Студио @twinsstudio_video эти ребята сняли для меня видео-визитку на конкурс, креативные и лучшие в нашем крае! Спасибо вам за терпение! Было сложно, но вы всегда правильно меня направляли! 5.Грач кутюр @grach_haute_couture это дизайнер от бога! Мое финальное платье достойно самый наивысшей премии, так как это произведение искусства! Весь мой гардероб на конкурс был самым ярким благодаря ему! 6. ⬇⬇⬇ продолжение благодарностей в комментариях ниже ⬇⬇⬇
"Я стала "Миссис Россия" 2019 - не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя! Я бы хотела начать с благодарности", - написала она в Instagram.
Победительница поблагодарила свою команду, которая помогала и поддерживала ее. "Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное", - добавила она.
О конкурсе
Конкурс в этом году был посвящен теме космоса, поэтому было решено учредить специальную номинацию "Королева космоса". В ней победила Мария Волкова (Ижевск). Обладательница титула получит право надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса "Миссис Королёв 2019". Также в течение года она будет участвовать в культурных и общественных мероприятиях города Королёв.
В этом году за звание "Миссис Россия" боролись 27 финалисток со всей России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Тольятти, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов. В состав жюри конкурса под председательством президента фонда "Планета женщин", президента конкурса "Миссис Россия" Аллы Маркиной вошли модельер Вячеслав Зайцев, "Миссис Россия 2010" и "Mrs. Globe 2011", модель, Алиса Крылова, актер театра и кино Михаил Горевой, художник, автор кукол, Светлана Пчельникова, певица Катя Лель, советский и российский артист балета Гедиминас Таранда и другие. Также было создано "королевское жюри", состоящее из победительниц конкурсов прошлых лет - оно выбрало "Королеву России".