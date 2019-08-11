Подмосковный омбудсмен разберется в ситуации дворника, который должен $32 млн

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова пообещала разобраться в истории с подмосковным дворником, с которой, по информации СМИ, через суд взыскивают почти 2 млрд рублей ($32 млн).

"Что касается истории дворника из Воскресенска, ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль", - сказала Семенова ТАСС.

В начале недели муниципальный портал "Воскресенские деловые вести" написал, что несколько лет назад женщину, введя в заблуждение, оформили директором и соучредителем компании, которая взяла кредит в $32 млн. После того как выдавший кредит банк закрылся и права востребования долгов перешли другой организации, женщина оказалась должна около 2 млрд рублей, указывает издание. Сейчас она зарабатывает около 15 тыс. рублей в месяц и вынуждена отдавать половину на погашение кредита.

Семенова назвала ситуацию абсурдной. В пресс-службе омбудсмена уточнили, что пока ее аппарат не проверил обстоятельства этой истории.

При этом, по словам уполномоченного, подобный случай не единичен. "Как раз сейчас идет следствие по еще одному подобному делу, где человек полтора года пытается доказать, что ни разу не был в том городе, где на него оформлена компания, которая отмывала деньги. В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба", - сказал Семенова, не уточнив регион, где это произошло.