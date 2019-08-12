Ущерб образовательным учреждениям Приамурья от паводка превысил 270 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Паводок в Амурской области затронул около 70 образовательных учреждений региона, ущерб превысил 270 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки области.

"В регионе подтоплено 20 детских садов, 49 школ, три загородных лагеря, четыре учреждения дополнительного образования и два колледжа. Предварительный ущерб, нанесенный образовательным организациям в результате ливневых дождей и паводка, превысил 270 млн рублей. Ремонтные работы, направленные на устранение последствий ливневых дождей, в образовательных организациях уже начались. К 1 сентября учреждения будут готовы принять детей", - рассказали в министерстве.

Встретить новый учебный год в стенах родной школы не смогут только ученики в селе Норск Селемджинского района, которая попала в зону подтопления (уровень воды в помещениях достигал 1,6 м). К настоящему времени школа освобождена от воды, в ней проводятся аварийно-восстановительные работы.

Спортивный зал школы был полностью затоплен, все спортивное оборудование утрачено или повреждено. "Двигатели школьной котельной, насосы вымокли и требуют капитального ремонта. Повреждено кафельное покрытие в коридорах, испорчен линолеум в классных комнатах площадью 1670 кв. м, мебель повреждена частично, сухая штукатурка на стенах осыпалась", - добавили в министерстве.

В школе учатся 39 детей. "С 1 сентября занятия для них планируется организовать в школе поселка городского типа Февральск. Вопрос размещения детей для временного проживания прорабатывается", - рассказали в министерстве.

В настоящее время паводковая ситуация значительно улучшилась. Остаются подтопленными шесть приусадебных участков и три участка автодорог. За сутки от воды освободились пять населенных пунктов. В регионе ведутся аварийно-восстановительные работы.