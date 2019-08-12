До 25 градусов тепла ожидается на европейской территории России 13-14 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Облачная, но теплая погода с температурой до 25 градусов придет на европейскую территорию России на новой рабочей неделе. Об этом ТАСС сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории погода улучшается. На неделе температура приблизится к многолетним значениям, даже прогнозируем во вторник и среду (13-14 августа) до 25 градусов тепла", - сказал он.

В понедельник на европейской территории России, в том числе в Москве, в среднем ожидается 20-22 градусов тепла.

"В последующие дни (с четверга - прим. ТАСС) температура немножко понизится, но все равно она будет выше 20-градусной отметки", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, во вторник и среду центр европейской России окажется под воздействием теплого циклона, жителей центральных регионов ждет теплая, но облачная погода, не исключены кратковременные дожди и грозы.