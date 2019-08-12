Река Ореховка в Приморье грозит подтопить поселок с населением 300 человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Паводок на реке Ореховке в Дальнереченском районе на северо-западе Приморского края грозит подтопить поселок Поляны с населением около 300 человек. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте краевого Гидрометцентра.

"На реке Ореховке (Дальнереченский район) сформировался высокий локальный дождевой паводок. В верхнем течении реки отмечается резкий, интенсивный подъем уровня воды, река вышла из берегов. В понедельник, 12 августа, во второй половине дня ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления реки Ореховки у поселка Поляны. Создается угроза затопления дорог, сельхозугодий, угроза низководным мостам, дамбе", - говорится в сообщении.

Река Ореховка длиной более 80 км является притоком Большой Уссурки, которая впадает в один из крупнейших притоков реки Амур - Уссури. Поселок Поляны с населением около 300 человек, которому угрожает паводок, находится в самом верховье реки.

Из-за атмосферного фронта от бушующего в Китае тайфуна "Лекима" в западных и центральных районах края минувшей ночью прошли сильные и очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее. Днем в понедельник в западных, центральных и на севере восточных районов сохранится сильный дождь. Всего за сутки в крае выпала полумесячная норма осадков. В результате паводка подтоплены десять частных домов и подвалы в десяти многоквартирных домах в Пожарском районе.

По прогнозу гидрологов, на реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-1,4 м, на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов. Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.