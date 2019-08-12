Сильные дожди и ливни прогнозируют в подтопленных районах Приамурья в середине недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/.Синоптики прогнозируют приход циклона с сильными дождями и грозами на территорию Амурской области в середине недели. Осадки начнутся с 14 августа, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МЧС.

По данным пресс-службы правительства Приамурья, в настоящее время в регионе подтопленными остаются 20 населенных пунктов, три жилых дома и 224 придомовые территории, а также 14 участков автомобильных дорог.

"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в связи со смещением через территорию Амурской области серии активных циклонических вихрей в ближайшее время ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности. 14-15 августа преимущественно в Зейском, Архаринском и Бурейском районах прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные дожди продолжатся на большей части региона 17-18 августа, порывы ветра могут достигать 15-20м/с, вероятны грозы. МЧС предупреждает о возможных резких подъемах уровней вод в реках, подтоплении низких мест и участков автомобильных дорог. Аварийным службам рекомендовано быть в готовности для ликвидации последствий аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.