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Обновлено 

Utair отменила рейс Ереван - Москва

В авиакомпании сообщили, что борт не выполнил запланированный полет из-за технической проблемы

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair отменила в понедельник утром из-за технических неполадок рейс, запланированный из ереванского аэропорта Звартноц в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации республики.

"Boeing 737 авиакомпании Utair, который должен был следовать из Еревана в аэропорт Внуково города Москвы рейсом UTA880, 12 августа не выполнил запланированный полет из-за технической проблемы, обнаруженной на борту. Комитет гражданской авиации связался с армянским представительством авиакомпании Utair, откуда сообщили, что ведутся работы по организации перевозки граждан в максимально сжатые сроки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, пассажирам до вылета предоставлена гостиница. "Рейс Ереван - Москва отложен по техническим причинам. На время ожидания пассажирам предоставили еду, напитки и гостиницу. Предварительное время вылета - 16:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Новость обновлена (11:09 мск) - добавлен комментарий авиакомпании

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