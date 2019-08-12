Радикалы из полка "Азов" пообещали посадить Порошенко за хищения в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Бывшие участники полка "Азов" заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении, размещенном в YouTube-канале.

"Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка "азовцев", добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины", - заявил бывший боец "Азова" Олег Толмачев. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский "обещал посадить Порошенко в тюрьму" по делу "Укроборонпрома", однако этого пока не происходит. "Если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть, это сделаем мы", - заявил другой представитель организации Дмитрий Кухарчук.

Никита Макеев, третий автор видеообращения, который несколько дней назад пытался вручить Порошенко бракованный простреленный бронежилет, сказал, что экс-президенту придется ответить за каждый некачественный патрон и за каждую бракованную вещь, поставленную армии.

Порошенко на Украине подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Кроме того, 1 августа Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры.