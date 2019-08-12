Хабаровск готовится встретить пик паводка на Амуре

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре превысил 550 см и продолжает расти, гребень паводка подойдет к городу уже на этой неделе. Местные власти готовятся к большой воде, усиливая дамбу вдоль части города и устанавливая специальные насосы для откачки воды.

По данным регионального правительства, в понедельник в зоне подтопления оказались 1350 дачных участков на островах у Хабаровска, загородные базы отдыха, в самом городе вода зашла во дворы нескольких домов по улицам Вилюйская и Богачева в частном секторе, на нижнюю прогулочную зону набережной.

Установка баржи

Еще на прошлой неделе местные власти экстренно сделали временную насыпь для замыкания дамбы вдоль улицы Пионерской, чтобы защитить часть города от воды. За несколько суток строители уложили на дно Амура более 30 тыс. т песка и сланца.

На том месте должен был быть установлен гидротехнический затвор, однако его не построили в предыдущие годы из-за бюрократических проволочек. Накануне напротив насыпи установили 87-метровую баржу. Как сообщил журналистам в понедельник заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, судно будет выполнять роль волнореза. Для этого ее притопили на 2,6 м. За насыпью установили мощные насосы, которые будут откачивать лишнюю воду из затона обратно в реку. "Баржа будет находиться возле дамбы до конца паводка. Кроме того, в минувшую субботу на совещании приняли решение дополнительно нарастить саму дамбу до отметки возможного уровня в 7,5 м. Это было сделано в связи с тем, что как по территории Еврейской автономной области, так и Китая, прошли сильные дожди. Поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на дамбе оперативно провели дополнительную отсыпку", - сказал Прохоров.

После прохождения паводка дамбу оперативно разберут. Весь строительный материал отправят на другие объекты, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Заграждения для набережной

Нижнюю прогулочную зону набережной у Хабаровска начало подтапливать две недели назад. Сейчас она полностью скрыта водой, под воду постепенно уходят и ступени-лавочки, на которых горожане часто сидят, любуясь заходом солнца. Проходы к ним перегорожены, висят запрещающие таблички. Однако людей это не останавливает: с удочками здесь рыбаки, а несколько дней назад, когда в городе стояла жара, на этих ступеньках даже загорали, как впрочем и на крошечном кусочке пляжа, который сегодня уже тоже полностью оказался под водой.

К слову, рыба сейчас ловится хуже. Как рассказал агентству местный житель Сергей Иванович, вся рыба сейчас ушла в луга. "Рыбы практически нет, обычно ловится сазан, губарь. Сейчас практически ни одной не поймал, вода слишком большая", - поделился собеседник агентства. Он вспомнил, что вовремя наводнения на Амуре 2013 года, когда уровень воды превышал 800 см, рыбу ловили в затоне, который сейчас перегородили дамбой. Тогда там можно было поймать и щуку.

"Уверен, что набережная под воду не уйдет, и сильного затопления не будет, сейчас и дождей меньше, ГЭС воду сильно не сбрасывает, особых опасений нет", - сказал агентству хабаровчанин Сергей Ткаченко. Местная жительница Вера Началова рассказала, что во время наводнения 2013 года у нее под воду полностью ушла дача на островах, вода стояла на три метра выше крыш строений, восстанавливать участок не стала и не жалеет, иначе и в этом году снова бы все утонуло. "А набережную жалко, - отмечает собеседница агентства, глядя на затопленную дорожку. - Такую красоту сделали, не хотелось бы, чтобы снова все разрушило. Но... стихия".

Набережную Хабаровска полностью затопило в 2013 году, тогда пострадали и внутренние и внешние конструкции. Несколько лет подряд шло ее восстановление по федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018)". На реконструкцию направили более 95 млн рублей, заменили плитку, установили колонны, обустроили прогулочную зону, велосипедную дорожку, отремонтировали и облицевали мрамором ведущие к Амуру лестницы. Открыли и пешеходный фонтан. Сейчас продолжается реконструкция еще одного участка набережной.

Как рассказал ТАСС главный архитектор края Александр Селеменев, возможно, из-за того, что вода зашла на нижнюю зону набережной, этому участку потребуется реставрация, оценить нанесенный ущерб можно будет только после того, как вода отступит. "Проектом реконструкции набережной предусмотрены специальные заградительные сооружения, которые можно устанавливать на случай угрозы подтопления. Они есть, хранятся на складе и будут установлены для защиты, если это потребуется и будут приняты соответствующие решения, комиссией по чрезвычайным ситуациям", - сказал Селеменев.

Пик паводка

Гребень паводка должен подойти к городу на этой неделе. Ожидается, что уровень Амура у города поднимется до 600 см, неблагоприятной считается отметка в 450 см, опасной - в 600 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. Власти готовятся к отметке в 700 мм, при этом уровне на левобережье у города может подтопить 3,7 тыс. дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

В настоящее время гребень сформировавшегося в Амурской области дождевого паводка смещается на участке Ленинское - Нижнеспасское в Еврейской АО.