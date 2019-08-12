Север Украины из-за незаконной добычи янтаря может стать зоной экологической катастрофы

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Незаконная добыча янтаря в трех областях Украины (Житомирской, Ровенской и Волынской) может стать причиной объявления Украинского Полесья зоной экологической катастрофы. Об этом заявил в понедельник глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Житомире на совещании по вопросу борьбы с незаконной добычей янтаря.

"Катастрофические экологически последствия - более 6 тыс. 200 га повреждено земель лесного фонда и более 1 тыс. га сельскохозяйственных земель, - сказал он. - При условиях фактического отсутствия механизма проведения природоохранных и восстановительных работ дальнейшая ситуация может привести к необходимости признания северной части нашего государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы".

По словам Князева, в незаконном промысле, который ведется открытым способом, задействованы местные жители, которые уже неоднократно оказывали сопротивление при попытках представителей государства пресечь преступную добычу янтаря. Глава полиции также отметил, что в настоящее время эта проблема впервые вышла с регионального на общегосударственный уровень.

Совещание по проблеме незаконной добычи янтаря проходит под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове он отметил, что бесконтрольная со стороны государства добыча полудрагоценного камня приобрела серьезные масштабы с 2014 года.