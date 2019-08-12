Суд 28 августа рассмотрит иск к супругам, пришедшим с ребенком на незаконную акцию

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы 28 августа проведет досудебную подготовку в рамках искового заявления прокуратуры с требованием лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве с ребенком. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.

"Перовский районный суд Москвы назначил дату досудебной подготовки по исковому заявлению о лишении Проказовых родительских прав, которое поступило от Перовской межрайонной прокуратуры. Заседание начнется 28 августа в 09:15 мск", - сказала представитель суда.

Прокуратура Москвы требует лишить супружескую пару родительских прав, так как, по мнению ведомства, из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, ребенку был также причинен физический и моральный вред.

Следственный комитет допросил Проказовых в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела по ст. 125 ("Оставление в опасности") и ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ, однако после допроса никому из них следователи претензий не предъявили.