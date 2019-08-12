Около 30 бейсджамперов из разных стран приехали в Ингушетию на международный фестиваль

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль по бейсджампингу стартовал в горном Джейрахском районе Ингушетии. Около 30 спортсменов из разных стран будут прыгать с высоты более 3 тыс. м, рассказал ТАСС министр спорта республики Дауд Алхазуров.

"В Джейрахском районе стартовал сегодня международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор-2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина, к нам приехали бейсджамперы из разных регионов России и стран мира, в том числе, из Турции, Италии и Бразилии. В прошлом году участников было в два раза меньше и зарубежных гостей не было, но в этом году фестиваль обещает быть зрелищным. Этот фестиваль помогает нам ежегодно привлекать в регион большее количество, как спортсменов, так и туристов, которые раньше о нас не знали", - сказал Алхазуров.

По его словам, точками прыжков в этом году станут горы Цей-Лоам, Ний и Столовая.

"Самой высокой точкой для прыжков станет гора Цей-Лоам, ее высота составляет более 3 тыс. м, оттуда прыжки будут совершаться каждый день и только профессионалами, которые хотят усложнить себе задачу и имею опыт прыжков с таких участков. Два дня прыжки будут совершаться со Столовой горы и один день - с горы Ний. Завершить фестиваль мы планируем 17 августа", - добавил министр.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба "Легенды гор" и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга. С 2013 года фестиваль проводится ежегодно.