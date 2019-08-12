Fox: Эпштейн на протяжении нескольких часов до суицида оставался без присмотра

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, оставался без присмотра на протяжении нескольких часов до того, как покончил с собой в тюрьме в Манхэттене. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники охраны тюрьмы должны были в обязательном порядке проверять Эпштейна каждые 30 минут. Однако, как уточняет источник телеканала, финансист оставался без присмотра на протяжении "нескольких часов", предшествовавших его самоубийству.

Согласно информации газеты The Washington Post, заключенный, с которым делил тюремную камеру Эпштейн, был переведен из нее в пятницу за некоторое время до происшествия. Точные причины такого решения, как и то, почему к Эпштейну не был подселен другой заключенный, не известны.

Ранее сообщалось о том, что штат охранников тюрьмы был недоукомплектован. Это могло привести к менее тщательному надзору за заключенными. При этом, как писала газета The New York Times, начальство тюрьмы 29 июля сняло введенный на шесть дней режим особого наблюдения за Эпштейном после его попытки самоубийства 23 июля. Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения о прекращении пристального наблюдения за заключенным в камере.

В субботу утром Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали его смерть.