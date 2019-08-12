Власти Сарова планируют увековечить память о погибших сотрудниках ядерного центра

ТАСС, 12 августа. Власти города Саров Нижегородской области планируют назвать в память о сотрудниках Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области, площадь или одну из улиц города. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Сарова Алексей Голубев.

"Мы обсуждаем возможность переименовать один из городских объектов - площадь, улицу или проспект - и назвать ее именем Испытателей", - сказал Голубев.

По его словам, РФЯЦ-ВНИИЭФ подготовил обращение по поводу установления в городе памятника испытателям. "Будет объявлен конкурс, чтобы найти наилучшую площадку в черте города Сарова и поставить там памятник. Также будет объявлен конкурс среди архитекторов и дизайнеров, которые предложат свой проект памятника", - отметил глава администрации города.

Памятник испытателям планируется открыть в Сарове к августу 2020 года.