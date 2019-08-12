Вологодские власти намерены обеспечить жильем более 2 тыс. детей-сирот до конца 2022 года

ВОЛОГДА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области намерено предоставить жилье 2067 детям-сиротам в 2020-2022 годах. Такое поручение дал губернатор Олег Кувшинников на совещании областного правительства.

"По сравнению с 2017 годом мы почти в два раза увеличили объем средств на строительство жилья для детей-сирот, но этого все равно недостаточно. Нужно "закрыть" все судебные решения [на предоставление жилья] в 2020 году. Эту очередь из 2067 человек нужно ликвидировать за три года в 2020-2022 годах, и прошу подготовить прогноз по количеству детей-сирот, у которых наступает право на жилье до 2024 года, чтобы мы понимали численность ежегодного прироста", - сказал губернатор.

Как сообщил начальник областного департамента строительства Дмитрий Буслаев, с 2012 по 2018 год жилые помещения предоставили 1552 детям-сиротам. На 1 января 2019 года таким правом на жилье обладали 2067 человек, ежегодный прирост - порядка 200 человек. Для обеспечения всех нуждающихся нужно порядка 2,4 млрд рублей.

В 2018 году финансирование было увеличено из областного бюджета в 1,6 раза с 345 млн до 552 млн рублей, квартиры получили 330 детей-сирот. На 2019-2021 годы предусмотрено более 1,8 млрд рублей: в 2019 году - 599 млн рублей (84 млн - из федерального бюджета, 515 млн - из областного), в 2020 и 2021 годах - по 602 млн рублей (по 87,4 млн рублей - из федерального, по 515 млн рублей - из областного). За 2019-2021 годы жильем планируется обеспечить 1585 человек.

"На 31 июля 364 квартиры уже построено, 37 приобретено на вторичном рынке, заключены госконтракты на строительство еще 472 квартир до конца года, их сдача - в 2019-2020 годах", - сказал глава департамента.

По его словам, проблема осложняется тем, что количество новых судебных решений на предоставление жилья прирастает на 20-30 в месяц. На 31 июля 477 сирот имели неисполненные судебные решения. Кроме того, с 2019 года интерес застройщиков может снизиться из-за введенных эскроу-счетов и требований стоить жилье на собственные или заемные средства. Средняя стоимость жилья, установленная Минстроем РФ для Вологодской области, составляет 35,4 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость - от 37 до 40 тыс. рублей, сообщил Буслаев.