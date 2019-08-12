Мобильное приложение для удобства в сортировке мусора запустили в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Ульяновские разработчики создали мобильное приложение, которое поможет его пользователям правильно сортировать мусор и обеспечить его быстрый вывоз. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании-разработчика ZeBrains Рамиль Зайнеев.

"Планируется, что проект будет использоваться не только в нашем регионе, но и в целом по России. <…> Он позволяет соединить тех людей, которые бережно относятся к природе с теми, кто перерабатывает этот мусор. Приложение с помощью видео и картинок доходчиво поясняет пользователю, как нужно подготовить и отсортировать мусор, чтобы его передать перевозчику", - сказал он.

Руководитель отдела дизайна компании ZeBrains, работавшего над проектом, Анна Волкова пояснила журналистам, что пользователь скачивает приложение и регистрируется по номеру телефона. "Дальше у него есть выбор - он может просто сдавать мусор либо он может забирать мусор и участвовать в качестве водителя. Как только он выбирает свою роль, у него показывается определенный интерфейс", - уточнила она.

Волкова добавила, что обычный житель, который хочет позаботиться о природе, должен выбрать шаг "Я сдаю мусор". Дальше пользователь видит, как именно нужно подготовить мусор, что нужно сделать до того, как сделать заявку. В самой заявке необходимо указать время и адрес, откуда нужно забрать мусор. Если мусора накопилось очень много или, к примеру, необходимо освободить от отходов склад, то можно прикрепить фотографии.

"Следующий участник процесса - это водитель. Ему поступает заявка на экран заявок, он их видит на карте и решает, куда ему ближе поехать и как построить маршрут. Дальше он заезжает, забирает мусор и отвозит его на сортировочные пункты", - пояснила Волкова.

По ее словам, каждый пользователь не только делает чище природу, но и получает за это определенные бонусы, которые потом он может обменять на реальные деньги. "В приложении есть бонусная программа, за каждый мусорный пакет он получает по 10 рублей. То есть за ним заехали, забрали мусор и еще начислили за это деньги. В течение месяца даже можно заработать", - добавила Волкова.