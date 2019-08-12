Более 10 пар из России участвуют в чемпионате мира по танго в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Отборочные туры чемпионата мира по танго начались в понедельник в Буэнос-Айресе. Как сообщили организаторы соревнований, в категории "салонное танго" за право называться лучшими будут бороться более 10 пар из России.

Среди них танцоры из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Перми. Некоторые принимают участие в чемпионате уже не в первый раз.

Одна российская пара - Елена Кирьянова и Антон Попиченко - уже гарантировала себе место в финале благодаря своей победе на чемпионате Европы.

В общей сложности в отборочном туре в категории "салонное танго" принимают участие 565 пар. Самым возрастным участником чемпионата стал ирландец Джеймс Макманус, родившийся в 1920 году.

Пары, вышедшие в полуфинал, будут объявлены во вторник вечером. В среду начнется отборочный тур в категории "сценическое танго".

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2018 году чемпионами в категории "сценическое танго" стали россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина.