Трутнев призвал сделать города Дальнего Востока привлекательными для жителей и туристов

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Дальневосточным регионам необходимо уделить внимание градостроительной политике, чтобы сделать города благоустроенными, привлекательными и удобными для жителей и туристов. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев журналистам во Владивостоке.

"Не нравится то, что можно назвать градостроительной политикой на Дальнем Востоке. Этот процесс надо организовать, его нет. Хотелось бы, чтобы на Дальнем Востоке было, как можно больше красивых городов. Будем продолжать заниматься [этим направлением] с губернаторами, договорились о ряде действий, через год поведем итоги, посмотрим планы развития городов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в большинстве дальневосточных городов нет главных архитекторов, градостроительных советов, решения о строительстве новых объектов принимаются без учета ландшафта и уже имеющихся зданий. Трутнев сказал, что сейчас красивее становится Якутск, Южно-Сахалинск и Чита. "Мы с восторгом смотрим на старые города, но много ли таких мест здесь, куда могли бы приезжать люди со всего мира, гулять и восхищаться?" - сказал Трутнев.