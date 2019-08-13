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Северный Кавказ

В Дагестане заменят школьные автобусы, отработавшие больше 10 лет

На реализацию проекта выделено более 186 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Школьные автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет, в 2019 году заменят на новые в 28 районах и трех городах Дагестана, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в этом году в республике будут выделены средства на приобретение 95 школьных автобусов.

"На обновление парка школьного транспорта в республике предусмотрены в 2019 году средства в объеме более 186,5 млн рублей. В замене транспорта нуждается 31 муниципальное образование с охватом 5 тыс. 535 учащихся - им необходимы 88 единиц транспорта, а также семь государственных учреждений. Они все получат новые автобусы в этом году", - сказала представитель ведомства, добавив, что речь идет об автобусах, срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

Новые автобусы будут направлены в школы 28 районов, а также городов Махачкала, Избербаш, Кизляр.

"Всего в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в настоящее время в эксплуатации имеется 610 единиц школьного транспорта. В республике есть школы, у которых автобусов нет, но они в них нуждаются. По заявкам муниципалитетов, эта цифра составляет более 150 единиц. Минобрнауки республики проведет мониторинг для уточнения данных заявок", - добавили в пресс-службе.

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