По Крымскому мосту за сутки проехало рекордное количество машин

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Рекорд трафика зафиксирован в прошедшие сутки на Крымском мосту - около 36 тыс. автомобилей, сообщил во вторник информационный центр "Крымский мост".

"В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) - 35307 автомобилей", - говорится в сообщении.

За 10 недель летнего сезона, добавили в инфоцентре, через Керченский пролив проехало почти 1,7 млн машин. Поток в сторону Керчи превышает таманский примерно на 7%, отмечается в сообщении. Рекордный трафик движения с материка на полуостров был зафиксирован 4 августа: более 21 тыс. машин за сутки.