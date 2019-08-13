Жизнь редкого переднеазиатского леопарда на Кавказе можно наблюдать в режиме онлайн

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. "Центр природы Кавказа" запустил онлайн-трансляцию на портале Smartleopard, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов в Центре восстановления леопардов на Кавказе. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель генерального директора АНО "Центр природы Кавказа" по природоохранной деятельности Наталья Вавилова.

"Мы запустили онлайн-трансляции из вольеров Центра восстановления леопардов на Кавказе в рамках проекта Smartleopard. Сегодня любой желающий может в режиме реального времени увидеть, как живут дикие животные. Это единственная возможность увидеть переднеазиатского леопарда, которого нет ни в одном зоопарке в России", - сказала Вавилова. Она отметила, что для наблюдения за леопардами в 11 вольерах установлено 46 камер двух типов - поворотные и панорамные.

В целом проект Smartleopard преследует две цели. "В первую очередь это научная цель - для сбора новых и достоверных данных для научного анализа. Благодаря этой информации специалисты смогут лучше понять природные повадки хищников и разработать оптимальные схемы управления маточным поголовьем и подготовки котят к выпуску, а значит - увеличить шанс на сохранение исчезающего вида. Вторая цель - эко-просветительская - связана с донесением важности человеческого влияния на природу до максимально широкой аудитории на примере переднеазиатского леопарда", - добавила Вавилова.

Проект Smartleopard - один из инструментов исполнения федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", являющегося частью национального проекта "Экология". Для создания информационного ресурса АНО "Центр природы Кавказа" и ФГБУ "Сочинский национальный парк", в ведении которого находится Центр восстановления леопарда на Кавказе, заключили соглашение о сотрудничестве.

АНО "Центр природы Кавказа" с 2016 года занимается администрированием проектного офиса при рабочей группе по обеспечению реализации программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе, а также осуществляет ее аналитическое и организационное сопровождение. Цель программы - формирование в дикой природе Северного Кавказа устойчивой популяции численностью не менее 50 особей.