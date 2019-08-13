В России с декабря начнут эксперимент по маркировке кресел-колясок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке кресел-колясок в России, который предложил провести Минпромторг для повышения качества техники и эффективности социальной поддержки инвалидов, планируется начать в декабре. Об этом на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика" в Великом Новгороде во вторник сообщил директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов.

"Спасибо правительству, на прошлой неделе подписали постановление о начале эксперимента по маркированию кресел-колясок. И мы надеемся, что с 1 декабря этот эксперимент заработает, и все производители и поставщики кресел-колясок будут вводить единую марку на обращающиеся изделия в нашей стране", - сказал Колобов.

Он считает, что этот эксперимент поможет в борьбе с некачественным производством кресел-колясок, использование которых снижает качество социальной поддержки, оказываемой человеку. Кроме того, повысится контроль назначения и доведения до потребителя.

"Это позволит исключить не только псевдосборку, которая зачастую встречается: просто наклеивание того, что это сделано в России, но и повысить эффективность администрирования социальной защиты. Сможем зафиксировать, какое именно кресло было какому инвалиду поставлено, сколько лет оно у него находится, обеспечивая тем самым более строгий учет, повысить в целом эффективность социальной поддержки", - добавил Колобов.

Как ТАСС сообщал ранее, на развитие производства продукции для реабилитации инвалидов за последние три года вложено более 8 млрд рублей. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил на совещании 22 мая.