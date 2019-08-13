Фестиваль воздухоплавания "Небо России" открылся полетом над Рязанским кремлем

РЯЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Небо России" открылся в Рязани стартом 28 аэростатов с площадки монастырского сада Рязанского кремля. По итогам четырех соревновательных дней определится состав сборной России для участия в чемпионате Европы 2019 года, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области Александр Маврин.

"В рамках фестиваля проводится 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Испании. Всего сегодня стартовали 28 аэростатов, для участия в соревнованиях заявились 25 спортсменов", - сказал Маврин.

Среди участников - по традиции представители Рязани, Москвы, Нижнего Новгорода, Великих Луков, Пермского края, впервые - участники из Йошкар-Олы. Спортсменам уже удалось совершить три полета, всего до 17 августа, когда подведут итоги соревнований, планируется взлететь не менее шести раз.

Как отметил Маврин, Рязань является уникальной площадкой для проведения соревнований. Главная достопримечательность города Рязанский кремль обладает несколькими полянами, на которых при любом ветре могут приземлиться аэростаты.

"Эти соревнования - визитная карточка, поэтому мы поддерживаем этот фестиваль, привлекаем спонсоров к тому, чтобы он проводился именно в нашем регионе. Ну и сама наша область, Рязань привлекают воздухоплавателей тем, что тут есть, на что посмотреть и с земли, и с неба", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии фестиваля.

Фестиваль "Небо России" проводится при поддержке правительства Рязанской области. Впервые он был организован в Рязани в 1990 году и был официально занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в нашей стране.