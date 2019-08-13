Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперного театра, размещенном во вторник в его Twitter .

"Мы верим в то, что со всеми нашими сотрудниками и артистами следует обращаться с уважением, им требуется чувствовать себя защищенными и находящимися в безопасности во время работы. Надежная кадровая политика Лос-Анджелесской оперы находится в действии. Опера в соответствии с этой политикой привлечет сторонних консультантов для расследования обвинений в адрес Пласидо Доминго", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба оперного театра обратила внимание на то, что испанский певец и дирижер "на протяжении более чем 30 лет является динамичной и креативной силой в артистической среде Лос-Анджелеса". "Тем не менее мы привержены всемерным усилиям, нацеленным на создание профессиональной и созидательной среды, в которой все наши сотрудники и артисты в одинаковой степени будут испытывать комфорт и чувствовать, что их ценят и уважают", - добавила пресс-служба оперы. Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) ранее во вторник отозвал приглашение Доминго принять участие в концерте 18 сентября.

Как информировало в понедельник агентство Associated Press (AP), восемь певиц и одна танцовщица заявили его журналистам о том, что с конца 1980-х в разное время примерно в течение 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место и на территории США.

AP подчеркивало, что около 30 опрошенных его журналистами лиц из числа музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены сказали, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.

78-летний Доминго в распространенном через AP заявлении признал, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец отметил, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.