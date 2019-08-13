Губернатор Хабаровского края заявил о приближении гребня амурского паводка к Хабаровску

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Гребень амурского паводка по состоянию на среду подходит к Хабаровску, сообщил губернатор Сергей Фургал на совещании под председательством главы МЧС Евгения Зинчева.

"На сегодняшний день гребень амурского паводка подходит к Хабаровску. Уровень достиг отметки выше неблагоприятного явления. У села Елабуга Хабаровского края (в 90 км от Хабаровска - прим. ТАСС) - категории опасного явления", - сказал Фургал на координационном совещании в Хабаровске.

По словам главы края, на его территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный 29 июля. "В восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края (Верхнебуреинский, Нанайский, Хабаровск и Хабаровский муниципальный район) подтоплены четыре индивидуальных жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков (хозяйственная деятельность не ведется), около 1,5 тыс/ дачных участков, дороги в семи населенных пунктах", - сказал Фургал.

Он отметил, что правительство края старается минимизировать последствия чрезвычайной ситуации. "Задействована группировка средств в составе 5,1 тыс. человек, 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 21 единица авиатехники и 38 плавсредств. Обеспечен постоянный мониторинг развития паводковой ситуации на реках края, задействовано 59 постоянных гидропостов", - пояснил глава региона.