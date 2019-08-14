В Командорском заповеднике открылся музей загрязняющего Мировой океан мусора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Музей опасного для экологии Мирового океана мусора открылся в Командорском заповеднике на одноименных островах, сообщается в среду на сайте резервата.

"В заповеднике открылся "Музей мусора". В постоянной экспозиции, посвященной загрязнению Мирового океана, представлены отходы различных классов опасности. Большинство экспонатов собрано на территории заповедника, в том числе на побережье острова Беринга", - говорится в сообщении.

На карточках экспонатов, в числе которых пластиковые изделия, батарейки, сигаретные фильтры, рыболовные сети, куски резины и другие объекты, указано, где они найдены, сколько разлагаются, какой ущерб наносят и какая польза от их переработки или утилизации. Особое место в музее занимает стеклянный пол, разделенный на несколько секций: в одной на морском песке расположены природные отходы - ракушки, окаменелости, скелеты животных, в других, для сравнения, - рыбацкий и бытовой мусор, который можно встретить на любом побережье.

"Идея сделать такую экспозицию родилась много лет назад. Командорские острова расположены в Тихом океане, и мы остро воспринимаем проблему загрязнения океана и влияния отходов на морских обитателей", - приводятся в сообщении исполняющего обязанности директора заповедника Евгения Мамаева.

Отмечается, что музей - часть совместного проекта заповедника и администрации расположенного на Командорах Алеутского района Камчатского края по эффективному обращению с отходами "Зеленые Командоры". В рамках проекта на острове Беринга уже открыты пункты сбора отработанных батареек, картриджей и люминесцентных ламп. В дальнейшем планируется ввести сбор макулатуры, пластика, автомобильных аккумуляторов и организовать точки компостирования для рациональной утилизации органических отходов.

Заповедник "Командорский" - самый большой морской природный резерват России - площадь его охраняемой морской акватории более 3 млн га. Заповедник создан 23 апреля 1993 года, расположен на Командорских островах и прилегающей акватории в северной части Тихого океана недалеко от полуострова Камчатка. Это единственное место в стране, где ежегодно и круглогодично проводятся наблюдения за китообразными: акватории заповедника являются критическим местообитанием китов, здесь регистрировали более 20 видов морских исполинов. В заповеднике также изучаются и охраняются многие другие виды животных, в том числе ластоногие, морские птицы, каланы, островные формы песцов, а также редкие виды растений.