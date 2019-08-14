Васильева заявила о необходимости проверить, как допустили к работе лагерь "Лесная сказка"

ГОРНО-АЛТАЙСК /Республика Алтай/, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация с рязанским оздоровительным лагерем "Лесная сказка", где отказались отдыхать дети из пострадавшей от паводка Иркутской области, требует разбирательства, которое должно дать ответ на вопрос, почему проверяющие органы сочли возможным работу этого учреждения. Об этом в среду сообщила ТАСС министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Рязанской области 9 августа прибыли 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области. Однако они решили вернуться домой в связи с не устроившими их условиями проживания в лагере и погодой и покинули "Лесную сказку" 11 августа. Прокуратура Рязанской области выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в лагере, а Следственный комитет начал проверку.

"Во-первых, выводы делать преждевременно. Сразу хочу сказать, что для Иркутской области мы предлагали четыре лагеря на выбор. Лагерь был в реестре, то есть он прошел Роспотребнадзор, его принимала комиссия, это не был лагерь самостийный. Сама по себе ситуация, конечно, недопустима. Но мы должны понять, почему проверяющие органы сочли возможным существование такого лагеря. <…> Здесь, мне кажется, сложилось несколько в одной точке линий, которые требуют разбирательства, что произошло реально", - сказала Васильева.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов накануне извинился перед детьми, которые не смогли отдохнуть в рязанском лагере. Видеозапись с заседания регионального правительства, где прозвучало извинение, размещена на официальной странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".

Детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отправляют в лагеря отдыха по всей стране с начала июля. Всего в них направят более 5 тыс. школьников, большая часть из них уже находятся на отдыхе. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.