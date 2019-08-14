Тела погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском отправили в Москву и Анапу

ТАСС, 14 августа. Тела погибших в результате ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском, в результате которого 7 августа погибли четыре человека и еще более 40 пострадали, переданы родственникам и отправлены в Москву и Анапу, сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края ("Единая Россия") Владимир Синяговский, который с 2003 года на протяжении 13 лет был мэром Новороссийска.

"По моим данным, власти города [Новороссийска] оказали помощь в транспортировке тел погибших на родину. Тела двоих доставлены в станицу Гостагаевскую Анапского района, и еще тела двоих погибших забрали родственники в Москву", - сказал Синяговский.

Он уточнил, что передача тел в Анапу состоялась во вторник, в Москву - в понедельник.

Синяговский выразил соболезнования семьям погибших, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД, МЧС и экстренной медицинской помощи, представителей властей региона и района за оперативность действий.

ДТП с автобусом и внедорожником произошло на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии следствия, авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса безопасной дистанции при движении, в настоящее время он арестован.