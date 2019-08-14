Нарышкин: дисбаланс интересов Европы, США и других стран привел ко Второй мировой войне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разногласия между европейскими странами, США и другими государствами в области обеспечения коллективной безопасности после Первой мировой войны привели к созданию фашизма и началу Второй мировой войны, сказал в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу.

"80 лет назад безответственные действия ряда европейских держав подтолкнули мир к началу самой кровопролитной войны в истории человечества. <...> Отмечая столетие окончания Первой мировой войны, многие авторитетные историки подчеркивали несовершенство Версальской системы, созданной по итогам Первой мировой войны. В ее основу был положен принцип неравенства, так называемые великие державы - Англия, Франция, США - поставили свои интересы выше интересов остальных участников международных отношений. Этот дисбаланс в дальнейшем не позволил выстроить систему коллективной безопасности на европейском континенте. Именно этот дисбаланс интересов породил германский нацизм и итальянский фашизм", - сказал он.

В ходе мероприятия прошла презентация вестника Архива президента Российской Федерации "СССР - Германия: 1932-1941", подготовленного в сотрудничестве с фондом "История Отечества" и Германским историческим институтом в Москве. В книгу, вышедшую в издательстве "Историческая литература", вошли документы из архива Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП (б), рассекреченные в Архиве президента Российской Федерации с 2006 по 2015 годы.