Нарышкин: дисбаланс интересов Европы, США и других стран привел ко Второй мировой войне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разногласия между европейскими странами, США и другими государствами в области обеспечения коллективной безопасности после Первой мировой войны привели к созданию фашизма и началу Второй мировой войны, сказал в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию начала Второй мировой войны.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу.
"80 лет назад безответственные действия ряда европейских держав подтолкнули мир к началу самой кровопролитной войны в истории человечества. <...> Отмечая столетие окончания Первой мировой войны, многие авторитетные историки подчеркивали несовершенство Версальской системы, созданной по итогам Первой мировой войны. В ее основу был положен принцип неравенства, так называемые великие державы - Англия, Франция, США - поставили свои интересы выше интересов остальных участников международных отношений. Этот дисбаланс в дальнейшем не позволил выстроить систему коллективной безопасности на европейском континенте. Именно этот дисбаланс интересов породил германский нацизм и итальянский фашизм", - сказал он.
В ходе мероприятия прошла презентация вестника Архива президента Российской Федерации "СССР - Германия: 1932-1941", подготовленного в сотрудничестве с фондом "История Отечества" и Германским историческим институтом в Москве. В книгу, вышедшую в издательстве "Историческая литература", вошли документы из архива Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП (б), рассекреченные в Архиве президента Российской Федерации с 2006 по 2015 годы.
"Документы, представленные в этом сборнике, подтверждают, что не Советский Союз, а именно третий рейх выступил инициатором заключения 23 августа 1939 года договора о ненападении, в котором, в том числе, были разграничены сферы влияния. Для советской стороны это решение было вынужденным, в прочный мир с агрессором руководство нашей страны не верило. Об этом говорят архивные документы Службы внешней разведки", - подчеркнул Нарышкин.
Он отметил, что все попытки отдельных стран подчинить себе весь мир неизбежно заканчивались крахом. "История дана нам, чтобы из нее извлекать уроки. Один из главных ее уроков состоит в том, что чье-либо стремление править миром неизбежно оканчивается крахом, равно как и попытки обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других. Именно доверие вместе с реализмом в международных отношениях способны обеспечить прочный и надежный мир на планете", - заключил председатель Российского исторического общества.