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Нарышкин: дисбаланс интересов Европы, США и других стран привел ко Второй мировой войне

Все попытки отдельных стран подчинить себе весь мир неизбежно заканчивались крахом, отметил председатель Российского исторического общества
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разногласия между европейскими странами, США и другими государствами в области обеспечения коллективной безопасности после Первой мировой войны привели к созданию фашизма и началу Второй мировой войны, сказал в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 80-летию начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу.

"80 лет назад безответственные действия ряда европейских держав подтолкнули мир к началу самой кровопролитной войны в истории человечества. <...> Отмечая столетие окончания Первой мировой войны, многие авторитетные историки подчеркивали несовершенство Версальской системы, созданной по итогам Первой мировой войны. В ее основу был положен принцип неравенства, так называемые великие державы - Англия, Франция, США - поставили свои интересы выше интересов остальных участников международных отношений. Этот дисбаланс в дальнейшем не позволил выстроить систему коллективной безопасности на европейском континенте. Именно этот дисбаланс интересов породил германский нацизм и итальянский фашизм", - сказал он.

В ходе мероприятия прошла презентация вестника Архива президента Российской Федерации "СССР - Германия: 1932-1941", подготовленного в сотрудничестве с фондом "История Отечества" и Германским историческим институтом в Москве. В книгу, вышедшую в издательстве "Историческая литература", вошли документы из архива Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП (б), рассекреченные в Архиве президента Российской Федерации с 2006 по 2015 годы.

Вестник Архива президента Российской Федерации "СССР - Германия: 1932-1941" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вестник Архива президента Российской Федерации "СССР - Германия: 1932-1941"
© Сергей Бобылев/ТАСС

"Документы, представленные в этом сборнике, подтверждают, что не Советский Союз, а именно третий рейх выступил инициатором заключения 23 августа 1939 года договора о ненападении, в котором, в том числе, были разграничены сферы влияния. Для советской стороны это решение было вынужденным, в прочный мир с агрессором руководство нашей страны не верило. Об этом говорят архивные документы Службы внешней разведки", - подчеркнул Нарышкин.

Он отметил, что все попытки отдельных стран подчинить себе весь мир неизбежно заканчивались крахом. "История дана нам, чтобы из нее извлекать уроки. Один из главных ее уроков состоит в том, что чье-либо стремление править миром неизбежно оканчивается крахом, равно как и попытки обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других. Именно доверие вместе с реализмом в международных отношениях способны обеспечить прочный и надежный мир на планете", - заключил председатель Российского исторического общества.

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