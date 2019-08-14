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На Алтае экипаж теплохода предотвратил крушение другого судна с 50 пассажирами

Неисправное судно успели взять на буксир

БАРНАУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Экипаж теплохода помог предотвратить крушение другого судна с 50 пассажирами, которое потеряло управление и неслось на камни. Об этом сообщается в среду на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится процессуальная проверка по распространенному в СМИ сообщению о том, что 09.08.2019 в Алтайском крае, на участке реки Обь вблизи г. Барнаул, принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление и несся на камни. Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом", -- говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Барнаульском речном порту, неисправный теплоход успели взять на буксир, помогли ему пройти под мостом и безопасно пришвартоваться к причалу.

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