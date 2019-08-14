Археологи в Крыму обнаружили катакомбы III тысячелетия до н.э.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, датируемые концом III - началом II тысячелетия до н.э., сообщила в среду журналистам научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Специалисты вели раскопки кургана в районе села Ореховка Кировского района Крыма и обнаружили объект, представляющий собой конструкцию в виде спиральных и кольцевых рвов, не пересекающихся друг с другом, рассказала Рукавишникова.

"Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре. Это примерно конец III - начало II тысячелетия до н.э. Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями. Время определенных социальных обществ", - сказала Рукавишникова.

В период развитой Античности, к концу V - началу IV века до н.э., рассказала археолог, это место вновь использовалось как могильник. "Нам представились интереснейшие комплексы варварского населения того времени, которые активно общались с Феодосией, потому как в этих погребениях мы обнаружили целую хиосскую амфору и гераклийскую амфору с клеймом", - отметила Рукавишникова.

Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных районах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории полуострова: ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.